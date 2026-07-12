Γλυκά Νερά: Η δολοφονία της Καρολάιν γίνεται σειρά στην τηλεόραση και κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο

Στην πλατφόρμα του Amazon Prime πρόκειται να προβληθεί μια νέα τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ, βασισμένη στη γυναικοκτονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, μια μεγάλη βρετανική παραγωγή ανέλαβε να μεταφέρει τα γεγονότα στη μικρή οθόνη. Τα γυρίσματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, διήρκεσαν 14 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν τόσο στα Γλυκά Νερά, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, όσο και στην Αλόννησο, το νησί όπου μεγάλωσε η άτυχη κοπέλα.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το πολυσύνθετο συνεργείο της παραγωγής συνομίλησε με κατοίκους του νησιού που γνώριζαν την Καρολάιν, ενώ στην κάμερα μίλησαν ο πατέρας της, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο πλευρών, καθώς και πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του θύματος.

Η ταυτότητα της παραγωγής

Την υλοποίηση του εγχειρήματος υπογράφει η βρετανική εταιρεία StoryFilms, η οποία διαθέτει στο ενεργητικό της σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων βραβείων BAFTA, και φημίζεται για τη δημοσιογραφική και κινηματογραφική της εγκυρότητα.

Το νέο true-crime ντοκιμαντέρ θα εξετάσει συνολικά πέντε εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη. Για την υπόθεση των Γλυκών Νερών έχουν αφιερωθεί δύο επεισόδια, διάρκειας περίπου 90 λεπτών το καθένα, με την επίσημη πρεμιέρα της σειράς να έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η δημοσιογραφική έρευνα

Τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή του συγκεκριμένου διπλού επεισοδίου ανέλαβε η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα, η οποία είχε καλύψει την υπόθεση από τις πρώτες ημέρες για λογαριασμό μεγάλων διεθνών δικτύων.

«Με προσέγγισε η εταιρεία παραγωγής, γιατί αναζητούσε έναν δημοσιογράφο που είχε ασχοληθεί σε βάθος με την υπόθεση. Είχα καλύψει το έγκλημα για τον διεθνή Τύπο και γνώριζα όλα τα στάδια της έρευνας», δηλώνει η ίδια στην εφημερίδα.

Όπως εξηγεί, το ενδιαφέρον της βρετανικής κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης υπήρξε τεράστιο και καθημερινό, δεδομένης και της βρετανικής καταγωγής του πατέρα της Καρολάιν.

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«Ήταν ένα απίστευτο έγκλημα με πολλές πτυχές, που θα απασχολήσουν τη σειρά. Μία από αυτές ήταν η προσπάθεια του κατηγορουμένου να κάνει το τέλειο έγκλημα, αλλά και να παίξει θέατρο για 37 ημέρες επιχειρώντας να ξεγελάσει τις Αρχές», καταλήγει η δημοσιογράφος, αναφερόμενη στη στάση του καταδικασθέντος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.