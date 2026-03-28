Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3: «Πράσινο» το ντέρμπι και 2-0 στη σειρά

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού εκτός έδρας και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Volley League ανδρών το βράδυ του Σαββάτου 28/3.

Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» πλέον θέλουν μια νίκη που θα κυνηγήσουν να πάρουν την Πρωταπριλιά στο Μετς για να περάσουν στον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος. Εάν χρειαστεί 4ο και 5ο παιχνίδι θα γίνει στις 4 και 8 Απριλίου αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά και έκανε το 0-1 με 21-25 για να έρθει η ανατροπή με 2-1 από τον Ολυμπιακό (25-21, 25-23). Οι «πράσινοι» όμως και πάλι βρήκαν τις λύσεις και 20-25 στο 4ο σετ έκαναν το 2-2 οδηγώντας το ματς σε τάι μπρέικ, όπου και με 12-15 έκαναν το 2-3 και πήραν τη νίκη.