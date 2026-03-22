Super League: Η τελική βαθμολογία της regular season – Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο+2 από Ολυμπιακό και +3 από ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ήταν μεγάλη κερδισμένη της τελευταίας αγωνιστικής, αφού εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και μπαίνει μόνη πρώτη στα playoff της Super League.

Την ίδια στιγμή, στις καθυστερήσεις ο Βόλος μπήκε στο «5-8», ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Αστέρα για να μειώσει την διαφορά από τον 3ο ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Αρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Η τελική βαθμολογία

1. AEK 60

2.Ολυμπιακός 58

3.ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49

————————————-

5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)

6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)

7.Βόλος 31 (16 στα play offs)

8.Άρης 30 (15 στα play offs)

————————————–

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

13. Πανσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρίπολης 17