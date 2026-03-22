ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0: Σίφουνας η Ένωση καθάρισε την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο και ανέβηκε στην 1η θέση

Η Ένωση επικράτησε της Κηφισιάς 3-0 ένα σκορ που διαμορφώθηκε σε 26 λεπτά και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός σκόνταψε από την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 από τον Βόλο, με αποτέλεσμα να τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια.

Μάνταλος, Γιόβιτς και Κοϊτά ξεχώρισαν για την ΑΕΚ και την άφησαν μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (60 βαθμούς μετά από 26 αγωνιστικές).

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή και απέφυγε τον Λαρουσί, ο οποίος τον βρήκε με το χέρι στο πρόσωπο. Πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Γιόβιτς για το 16ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 17΄ από λάθος του Ραμίρες ο Κοϊτά έκλεψε και προσπάθησε να σκοράρει από μακριά, η μπάλα βρήκε στον Πέτκοφ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 25΄ ο Βάργκα έγραψε το 3-0 από ασίστ του Πινέδα, σκορπώντας ενθουσιασμό στις κερκίδες της «Αγιάς Σοφιάς».

Η Κηφισιά είχε δοκάρι με τον Πόμπο στο 31΄. Στο β΄ ημίχρονο το ματς «έσβησε» με τους δύο προπονητές να αποσύρουν τα «βαριά» χαρτιά ενόψει της συνέχειας και να κάνουν συντήρηση δυνάμεων. Η Κηφισιά θα συμμετάσχει στα play out όπου μπαίνει με πλεονέκτημα 10 βαθμών από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα (85΄ Σαχαμπό), Περέιρα (78΄ Γκρούγιτς), Μάνταλος, Κοϊτά (62΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (62΄ Ελίασον), Βάργκα (46΄ Ζίνι)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί (27΄ Χουχούμης), Ρουκουνάκης, Αμανί (82΄ Βιγιαφάνες), Σόουζα, Αντόνισε (27΄ Νάναλι), Πόμπο (58΄ Μπέρνι), Χριστόπουλος (58΄ Θεοδωρίδης).