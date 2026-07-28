Βρούτσης για εθνική πόλο: “Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά, είναι το εθνικό μας άθλημα” (βίντεο)

Πανηγυρική υποδοχή επιφύλαξε στους διεθνείς ο κόσμος που βρέθηκε στο Ελ. Βενιζέλος για να υποδεχθεί του παγκόσμιου πρωταθλητές της εθνικής πόλο.

Οι θριαμβευτές του Σίδνεϊ προσγειώθηκαν στο “Ελ. Βενιζέλος” λίγο μετά τις 12:00, με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο να είναι ο πρώτος που τους υποδέχθηκε και τους έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά. Στο σημείο βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, όπως και ο γενικός γραμματέας αθλητισμού και πρώην διεθνής πολίστας, Γιώργος Μαυρωτάς, για να τους δώσουν συγχαρητήρια αλλά και ανθοδέσμες.

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Ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που μίλησε για μία αναμενόμενη επιτυχία καθώς το πόλο είναι το εθνικό άθλημα της χώρας και δήλωσε την περηφάνια του για τα κατορθώματα των εθνικών ομάδων σε άνδρες και γυναίκες.

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