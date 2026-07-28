Στέφαν Ορτέγκα: «Με τον Ολυμπιακό θέλω να είμαι πάντα πρωταθλητής» – Οι πρώτες δηλώσεις του στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (28/7) ο Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι της ομάδας, ενώ αμέσως μετά έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών.

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ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Πάντα πρωταθλητές με τον Ολυμπιακό»

Ο Ορτέγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, τονίζοντας πως στόχος του είναι να κατακτά τίτλους με τους «ερυθρόλευκους».

«Πάντα πρωταθλητές με τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας και να γνωρίσει τον κόσμο της. ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Περνάει ιατρικά και υπογράφει

Ο Γερμανός γκολκίπερ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας στα προκριματικά του Champions League.