DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφαν Ορτέγκα: «Με τον Ολυμπιακό θέλω να είμαι πάντα πρωταθλητής» – Οι πρώτες δηλώσεις του στην Αθήνα

Στην Αθήνα έφτασε ο Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με τον έμπειρο Γερμανό τερματοφύλακα να στέλνει από το αεροδρόμιο το πρώτο του μήνυμα στους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Στέφαν Ορτέγκα: «Με τον Ολυμπιακό θέλω να είμαι πάντα πρωταθλητής» – Οι πρώτες δηλώσεις του στην Αθήνα
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (28/7) ο Στέφαν Ορτέγκα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι της ομάδας, ενώ αμέσως μετά έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Πάντα πρωταθλητές με τον Ολυμπιακό»

Ο Ορτέγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, τονίζοντας πως στόχος του είναι να κατακτά τίτλους με τους «ερυθρόλευκους».

«Πάντα πρωταθλητές με τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της νέας του ομάδας και να γνωρίσει τον κόσμο της.

Φωτογραφία
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝ ΟΡΤΕΓΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Περνάει ιατρικά και υπογράφει

Ο Γερμανός γκολκίπερ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας στα προκριματικά του Champions League.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις – Στην πέμπτη θέση το SPD
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της στις δημοσκοπήσεις – Στην πέμπτη θέση το SPD

Έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, η AfD παραμένει πρώτη δύναμη σε νέα δημοσκόπηση, ενώ το SPD υποχωρεί στην πέμπτη θέση και ο κυβερνητικός ανασχηματισμός δεν φαίνεται να αλλάζει το κλίμα.