Ράσελ Γουέστμπρουκ: Σενάρια για ενδιαφέρον από 3 ομάδες της EuroLeague – Ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός
Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έχει περάσει στους Θάντερ
Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ παραμένει ελεύθερος στην αγορά του NBA και σενάρια από την Ισπανία τον συνδέουν με 3 ομάδες της EuroLeague, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.
Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έχει περάσει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πριν από τα περάσματά του σε Χιούστον Ρόκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Ντένβερ Νάγκετς.
Στα 37 του χρόνια πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αναφορές στην Ευρώπη μπλέκουν το όνομά του με ομάδες της EuroLeague και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό AKTOR, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Dubai BC.
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