Ράσελ Γουέστμπρουκ: Σενάρια για ενδιαφέρον από 3 ομάδες της EuroLeague – Ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ παραμένει ελεύθερος στην αγορά του NBA και σενάρια από την Ισπανία τον συνδέουν με 3 ομάδες της EuroLeague, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το έχει περάσει στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πριν από τα περάσματά του σε Χιούστον Ρόκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και Ντένβερ Νάγκετς.

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¿UN MVP NBA JUGANDO EN EUROLIGA? 💣



Según varias informaciones en Europa, Panathinaikos, Hapoel Tel Aviv y Dubai Basketball pretenden el fichaje de RUSSELL WESTBROOK.



Con 37 años, ¿qué impacto podría tener Westbrook en la Euroliga? pic.twitter.com/H8Vwhp9rKk— Gerard Solé (@gsole14) July 28, 2026

Στα 37 του χρόνια πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αναφορές στην Ευρώπη μπλέκουν το όνομά του με ομάδες της EuroLeague και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό AKTOR, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Dubai BC.