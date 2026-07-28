Γκουστάβο Σα: Κοντά στον Ολυμπιακό ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος – Πόσο μπορεί να κοστίσει η μεταγραφή του

Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Γκουστάβο Σα, αρχηγού της Φαλιμακάο και ηγέτης ομάδας της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία ένας από τους σημαντικότερους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές, ετοιμάζεται να γίνει ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών. Πρόκειται για παίκτη ο οποίος πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία τα 25.000.000 ευρώ και για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί μεγάλες ομάδες στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων χρόνων που αγωνίζεται στη Φαμαλικάο.

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Μάλιστα, παρότι είναι μόλις 21 ετών, είναι ενδεικτικό ότι ο Γκουστάβο Σα έχει 120 συμμετοχές με τους Πορτογάλους και αποτελεί τον φυσικό ηγέτης της ομάδας τα τελευταία 2 χρόνια.