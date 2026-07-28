Εθνική πόλο: Χαμόγελα και συνθήματα στο Ελ. Βενιζέλος κατά την άφιξη των παγκόσμιων πρωταθλητών – “Να’ τοι να’ τοι οι πρωταθλητές”

Στην Αθήνα επέστρεψε η εθνική πόλο το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Μαζί με τους 15 παίκτες, στην Αθήνα επέστρεψε και το τεχνικό επιτελείο, ενώ στο αεροδρόμιο έγινε θερμή υποδοχή για τους θριαμβευτές που πρόσφεραν ακόμη μια σπουδαία στιγμή στο ελληνικό πόλο και τον αθλητισμό της χώρας εν γένει. Αφού πήραν τις αποσκευές τους, οι διεθνείς έκαναν την εμφάνισή τους στον κεντρικό χώρο του αεροδρομίου, εκεί όπου τους περίμεναν συγγενείς και φίλοι, για να γνωρίσουν την αποθέωση.

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Στο σημείο βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, όπως και ο γενικός γραμματέας αθλητισμού και πρώην διεθνής πολίστας, Γιώργος Μαυρωτάς, για να τους δώσουν συγχαρητήρια αλλά και ανθοδέσμες. “Να’ τοι να’ τοι οι πρωταθλητές” και “Ελλάς, Ελλάς” ήταν οι ιαχές που ακούστηκαν από τους φίλους της Εθνικής πόλο, που χειροκρότησαν αυθόρμητα τους διεθνείς.

Να θυμίσουμε ότι η εθνική πόλο κατέκτησε το πρώτο χρυσό της ιστορίας της στο World Cup επικρατώντας της Ουγγαρίας στον τελικό της Κυριακής (26/7) με 14-15.

Οι 15 διεθνείς που πήραν τo χρυσό είναι οι: Στέλιος Αργυρόπουλος, Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.