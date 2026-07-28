Παναθηναϊκός – Πάκσι: Πάνω από 20.000 οπαδοί στο ΟΑΚΑ για το ματς του Conference League

Πάνω από 20.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για τον επαναληπτικό παιχνίδι με την Πάκσι στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Πάνω από 10.000 εισιτήρια έχουν έτσι ήδη πωληθεί για τον αγώνα και με δεδομένο ότι οι “πράσινοι” έχουν διαθέσει και 12.000 εισιτήρια διαρκείας κάτι που σημαίνει ότι πολύ κόσμος θα βρεθεί στις εξέδρες για το παιχνίδι

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Μετά τη νίκη του με 2-1 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση επί της Πάκσι στα προκριματικά του Conference League.