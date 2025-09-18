Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Νικ Καλάθης

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει βγει στην αγορά προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του άσου μετά από το νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER είναι ο Νικ Καλάθης, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Μονακό και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 36χρονος Έλληνας γκαρντ αρέσει στον τεχνικό του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα και αναμένεται αν τυχόν προχωρήσει η μεταγραφή του να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα στους Πειραιώτες.

Πάντως, για να προχωρήσει το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές θα πρέπει ο Νικ Καλάθης να μείνει ελεύθερος κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά στο να συμβεί καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής ιστοσελίδας BeBasket.fr δεν υπολογίζεται από τους Μονεγάσκους.

“Αν και παρόντες στην προετοιμασία, ο Μοτιεγιούνας κι ο Καλάθης δεν βρίσκονται στα πλάνα της ομάδας. Ο Λιθουανός ενδιαφέρει αρκετές ομάδες της EuroLeague” αναφέρει το ρεπορτάζ.

O Νικ Καλάθης βρίσκεται από το 2024 στην Μονακό, ενώ εφόσον γίνει παίκτης του Ολυμπιακού θα μπει και αυτός στην λίστα με τους αθλητές που έχουν φορέσει τις φανέλες τόσο του Παναθηναϊκού όσο και των «ερυθρολεύκων». Μάλιστα, με τους «πράσινους» έχει κατακτήσει και την Euroleague το 2011.

