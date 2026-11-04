Στο ΣΕΦ Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας: Επισκέφθηκαν το εργοτάξιο – Σύντομα οι μακέτες για το γήπεδο του Ολυμπιακού

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στο εργοτάξιο του ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στο σημείο που ήταν το παρκέ του Σταδίου και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο του Ολυμπιακού, παίρνοντας μια πρώτη “γεύση” για όλες τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται.

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Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκαν σήμερα (04/11) στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών του ιδιωτικού έργου. Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος περπάτησαν μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα εντός του αγωνιστικού χώρου και είδαν από κοντά όλες τις μεγάλες αλλαγές. Τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 4, 2026

Όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες, τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου ΣΕΦ.