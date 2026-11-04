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Στο ΣΕΦ Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας: Επισκέφθηκαν το εργοτάξιο – Σύντομα οι μακέτες για το γήπεδο του Ολυμπιακού

Πήραν μια πρώτη "γεύση" για τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν

Στο ΣΕΦ Αγγελόπουλοι και Μπαρτζώκας: Επισκέφθηκαν το εργοτάξιο – Σύντομα οι μακέτες για το γήπεδο του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ: Olympiacos B.C. (Χ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:35

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στο εργοτάξιο του ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στο σημείο που ήταν το παρκέ του Σταδίου και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο του Ολυμπιακού, παίρνοντας μια πρώτη “γεύση” για όλες τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται.

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Όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες, τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου ΣΕΦ.

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