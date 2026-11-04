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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το efood και η ΑΕΚ κάνουν «skip the line» στην Allwyn Arena

Οι φίλαθλοι παραγγέλνουν από το κινητό τους και απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους snacks και ροφήματα, χωρίς να χάνουν ούτε λεπτό από τη δράση στο γήπεδο.

Το efood και η ΑΕΚ κάνουν «skip the line» στην Allwyn Arena
DEBATER NEWSROOM

Στο γήπεδο, κάθε λεπτό μετράει. Γι’ αυτό το efood και η ΑΕΚ φέρνουν στην Allwyn Arena το efood skip the line, μια νέα υπηρεσία που κάνει την εξυπηρέτηση στα κυλικεία πιο γρήγορη και εύκολη, δίνοντας στους φιλάθλους περισσότερο χρόνο για αυτό που έχει πραγματικά σημασία, τον αγώνα.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι επισκέπτες σκανάρουν με την κάμερα του κινητού τους τα ειδικά QR codes που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των θυρών και αποκτούν άμεσα πρόσβαση στον κατάλογο του κυλικείου. Επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν, ολοκληρώνουν την πληρωμή τους online και στη συνέχεια κατευθύνονται στο ειδικά διαμορφωμένο efood point, από όπου παραλαμβάνουν την παραγγελία τους, χωρίς να περιμένουν στην κανονική ουρά.

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Η υπηρεσία βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία σε δύο κεντρικά κυλικεία της Allwyn Arena, εξυπηρετώντας τις Θύρες 8 & 10, καθώς και 9 & 5.

Με το efood skip the line, η επίσκεψη στο γήπεδο γίνεται ακόμα πιο απολαυστική, αφού οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθεύονται εύκολα τα αγαπημένα τους snacks, ποτά και ροφήματα, χωρίς να χάνουν χρόνο στα διαλείμματα του αγώνα. Γιατί η μόνη αναμονή που αξίζει στο γήπεδο είναι αυτή μέχρι το επόμενο γκολ.

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