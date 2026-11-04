Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν: Ρήξη μηνίσκου και χειρουργείο – Το μήνυμα του Παναθηναϊκού

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ προκαλεί έντονο προβληματισμό στον «Δικέφαλο του Βορρά», με τον προπονητή της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, να καλείται να αναπροσαρμόσει τα αγωνιστικά του πλάνα.

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Η δυσάρεστη εξέλιξη έγινε γνωστή την Τετάρτη (4/11), μία ημέρα μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα για το EuroCup.

Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία

Ο Τσέντι Όσμαν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς διαπιστώθηκε ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο.

Η ιατρική εκτίμηση οδήγησε στην απόφαση να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός χειρουργικά, με την επέμβαση να προγραμματίζεται για τις προσεχείς ημέρες.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο χρόνος επιστροφής του θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης, την πορεία της αποκατάστασης και την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε τον τραυματισμό του 31χρονου φόργουορντ, επιβεβαιώνοντας ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

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«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες».

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έστειλε παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης στον παίκτη της:

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«Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».

Μεγάλη απώλεια για τον Τρινκιέρι και τον ΠΑΟΚ

Η απουσία του Όσμαν αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τούρκος διεθνής έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας.

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Στις πρώτες έξι εμφανίσεις του στο φετινό EuroCup έχει καταγράψει κατά μέσο όρο:

22,2 πόντους

4 ριμπάουντ

1,7 ασίστ

1,3 κλεψίματα

Παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει μέσο όρο 18,2 πόντους.

Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν τον καθοριστικό ρόλο του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, αλλά και τη δυσκολία αναπλήρωσης της απουσίας του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα χρειαστεί πλέον να αναζητήσει λύσεις στο υπάρχον ρόστερ, ενώ μένει να φανεί εάν η διοίκηση θα εξετάσει την πιθανότητα μεταγραφικής ενίσχυσης.

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Όσμαν: «Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά»

Ιδιαίτερη ήταν και η αντίδραση του Παναθηναϊκού AKTOR, με την πρώην ομάδα του Τσέντι Όσμαν να εκφράζει δημόσια τη συμπαράστασή της.

Οι «πράσινοι», στους οποίους αγωνίστηκε ο Τούρκος φόργουορντ για δύο σεζόν, δημοσίευσαν μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενοι γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στον Τσέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ, υγιή και δυνατό, Τσέντι», ανέφερε το μήνυμα της ομάδας.

Η κίνηση του Παναθηναϊκού αναδεικνύει τη σχέση που διατηρεί ο παίκτης με τον σύλλογο, παρά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Πότε επιστρέφει ο Τσέντι Όσμαν

Το βασικό ερώτημα για τον ΠΑΟΚ είναι πλέον το διάστημα της απουσίας του διεθνούς φόργουορντ.

Παρότι υπάρχουν εκτιμήσεις για απουσία αρκετών εβδομάδων, η ομάδα δεν έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η εικόνα θα γίνει σαφέστερη μετά την επέμβαση και την εκτίμηση των γιατρών για την πορεία της αποθεραπείας του.

Μέχρι τότε, ο ΠΑΟΚ καλείται να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη χωρίς έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του.