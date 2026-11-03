Ισπανία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που είχε συγκρουστεί με τερματοφύλακα

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 30 ετών άφησε ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε εμπλακεί σε μία σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

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🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀: Fallece Jesús de Miguel Comunicado del CD Tenerife: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos." 🖤 DEP— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2026

Η Τενερίφη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια.

Terrible news from Spain: Tenerife player Jesus de Miguel has sadly passed away. The striker has could not overcome the serious consequences of the incident suffered during the match against FC Andorra. A devastating loss for Tenerife and whole football world. Prayers and thoughtd go out to his family, friends, teammates, and everyone at CD Tenerife during this difficult time. Rest in peace. 🕊️ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 3, 2026

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.