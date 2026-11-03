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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ισπανία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που είχε συγκρουστεί με τερματοφύλακα

Είχε πάθει καρδιοαναπνευστική ανακοπή

Ισπανία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης που είχε συγκρουστεί με τερματοφύλακα
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 30 ετών άφησε ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε εμπλακεί σε μία σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

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Οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Η Τενερίφη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

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