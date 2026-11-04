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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεν – Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιοι» στη Γαλλία οι Πειραιώτες και μόνοι στην κορυφή του Europa League

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σημαντικές ευκαιρίες για τη νίκη στο «Roazhon Park», αλλά έμειναν στο 0-0 με τη Ρεν. Έφτασαν τους 10 βαθμούς και ανέβηκαν προσωρινά στην πρώτη θέση της League Phase.

Ρεν – Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιοι» στη Γαλλία οι Πειραιώτες και μόνοι στην κορυφή του Europa League
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της League Phase του Europa League. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Με έναν πολύτιμο βαθμό στις αποσκευές του επιστρέφει από τη Γαλλία ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τη Ρεν στο «Roazhon Park», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν σταθερή αγωνιστική εικόνα, δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες και διατήρησαν το αήττητό τους στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση.

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Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ωστόσο έναν αγώνα περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στην αγωνιστική.

Παρά τις αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ανταγωνιστικός και θα μπορούσε να είχε φύγει από τη Γαλλία ακόμη και με τη νίκη.

Ρεν – Ολυμπιακός: Δυνατό ξεκίνημα και ευκαιρίες για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, αναζητώντας από τα πρώτα λεπτά το γκολ που θα του έδινε προβάδισμα.

Μόλις στο 1ο λεπτό, ο Γκονσάλες βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει σωστά την κεφαλιά, χάνοντας την πρώτη ευκαιρία του αγώνα.

Στο 9′, ο Πουέρτα δοκίμασε το πόδι του, αναγκάζοντας τον Σαμπά να επέμβει, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Φορτούνης επιχείρησε σουτ που πέρασε εκτός εστίας.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν και στο 19′ ο Πουέρτα απείλησε ξανά, με δυνατό σουτ που πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια της γαλλικής ομάδας.

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Η Ρεν προσπάθησε σταδιακά να ισορροπήσει την αναμέτρηση, δημιουργώντας την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της στο 23′, όταν ο Κρέσγουελ έπιασε κεφαλιά, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε.

Στο 30′, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση σε σουτ του Αλ Ταμάρι, διατηρώντας το 0-0.

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Ακυρώθηκε αυτογκόλ του Μπρούνο πριν από το ημίχρονο

Η σημαντικότερη φάση του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 44ο λεπτό, όταν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ολυμπιακού έπειτα από προσπάθεια του Μπρούνο να τη γυρίσει προς τον τερματοφύλακά του.

Ωστόσο, ο βοηθός διαιτητή είχε υποδείξει σε θέση οφσάιντ τον Αλ Ταμάρι, ο οποίος κινήθηκε προς την μπάλα χωρίς να την αγγίξει.

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Η φάση εξετάστηκε από το VAR, το οποίο επιβεβαίωσε την απόφαση του βοηθού, με αποτέλεσμα το γκολ να μην κατακυρωθεί.

Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

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Μεγάλες ευκαιρίες με Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεν απείλησε πρώτη, με τον Αλ Ταμάρι να επιχειρεί σουτ στο 59′, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ξανά την απόδοσή του και στο 68′ έχασε σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Ο Φορτούνης πραγματοποίησε γύρισμα προς την περιοχή, αλλά ο Ζέλσον Μάρτινς δεν κατάφερε να πιάσει όπως θα ήθελε την κεφαλιά του.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 70′, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ.

Έπειτα από συνεργασία των Φορτούνη και Έσε, η μπάλα έφτασε στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, στέλνοντάς την λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 90′, ο Μάρτινς είχε ακόμη μία ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Σαμπά.

Ο Ορτέγκα κράτησε το μηδέν στις καθυστερήσεις

Η τελευταία μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στη Ρεν.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρονζιέ επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Ορτέγκα να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.

Η επέμβαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Ολυμπιακός διατήρησε το 0-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με τη «λευκή» ισοπαλία, οι Πειραιώτες συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στη League Phase και έφτασαν τους 10 βαθμούς σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ρεν (Φρανκ Χαΐς): Σαμπά, Ρέινολντς, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Ολιβέιρα, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (60′ Ρονζιέ), Τόμασον (80′ Σισέ), Καμαρά, Ντιά (80′ Μαγιεντά), Αλ Ταμάρι (80′ Μπλα).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (46′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (82′ Τικνιζάν), Πουέρτα, Έσε, Μπέιλι (60′ Ζέλσον Μάρτινς), Σα (79′ Τσικίνιο), Φορτούνης, Γκονσάλες (59′ Γιάρεμτσουκ).

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Κίτρινες κάρτες: Ρονζιέ (88′)

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