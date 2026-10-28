Μαρκό – Ολυμπιακός 0-2: Με Σάλιακα και Κάρμο το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, επικρατώντας με 2-0 της Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, την Τετάρτη (28/10), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες, με σκόρερ τους Μανώλη Σάλιακα (15′) και Νταβίντ Κάρμο (71′), έκαναν το «3 στα 3» στη διοργάνωση και πλησίασαν ακόμη περισσότερο στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

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Παράλληλα, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έφτασε τις οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της φόρμα.

Προβάδισμα από νωρίς με τον Σάλιακα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και επιχείρησε να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας τις πρώτες του ευκαιρίες με τους Τουφάκη και Πουέρτα στο 6ο και στο 7ο λεπτό αντίστοιχα.

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων απέφερε καρπούς στο 15ο λεπτό, όταν ο Φίλης έστρωσε την μπάλα στον Σάλιακα και εκείνος με εξαιρετικό σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Έξαρχο, ανοίγοντας το σκορ για τους «ερυθρόλευκους».

Για τον Έλληνα ακραίο αμυντικό ήταν το δεύτερο γκολ του στη φετινή σεζόν, μετά το καθοριστικό τέρμα που είχε σημειώσει απέναντι στον Λεβαδειακό.

Η Μαρκό προσπάθησε να αντιδράσει, αναζητώντας χώρους για να απειλήσει την εστία του Πόποβιτς, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει τις ισορροπίες πριν από την ανάπαυλα.

Στο 34ο λεπτό, ο Φίλης δοκίμασε ένα καλό σουτ, με την μπάλα να περνά λίγο έξω από την εστία.

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Ο Κάρμο «κλείδωσε» τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να ανεβάσουν την πίεσή τους και να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Η σημαντικότερη στιγμή τους καταγράφηκε στο 55ο λεπτό, όταν ο Νεκούλ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Πόποβιτς πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση, διατηρώντας το προβάδισμα του Ολυμπιακού.

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Η απάντηση των Πειραιωτών ήρθε στο 71ο λεπτό. Ο Πουέρτα εκτέλεσε κόρνερ και ο Νταβίντ Κάρμο σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, στέλνοντας με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Ο Πορτογάλος αμυντικός έβαλε ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της Μαρκό για θετικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην ομάδα του.

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Ο Κάρμο είχε ήδη αποδειχθεί καθοριστικός στη φετινή πορεία των «ερυθρόλευκων», έχοντας πετύχει το νικητήριο γκολ στην επικράτηση του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Ατρομήτου στην πρεμιέρα της Super League.

Στο στόχαστρο η απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά

Με το τρίτο διαδοχικό του τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός διατηρεί το απόλυτο και ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές του να ολοκληρώσει την πρώτη φάση στην προνομιούχο τετράδα.

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Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κατάφερε να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα την έντασή της, παρά τις αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Το τελικό 0-2 επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών, οι οποίοι συνεχίζουν με ανεβασμένη ψυχολογία τις υποχρεώσεις τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσακνής (72′ Κοπανίδης), Σμάλης, Φατιόν, Στάμου, Οικονομίδης, Νεκούλ (59′ Μεντόζα), Κωνσταντακόπουλος (81′ Σκαρλατίδης), Αλεξόπουλος (72′ Μπετσίροβιτς), Ελ Αραμπί (59′ Γιόχανσον).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (75′ Μπακούλας), Έσε (87′ Σιπιόνι), Πουέρτα (87′ Φορτούνης), Τουφάκης, Μαρτίνς (62′ Μπέιλι), Μάριους (61′ Γιάρεμτσουκ).

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες κάρτες: 45′ Ελ Αραμπί

Αποβολές: Καμία