Στην Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Λουβαβού-Καμπαρό
Άφησε την Μπασκόνια ο Γάλλος
Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα ο Τίμοτε Λουβαβού-Καμπαρό όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 17/7.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ισπανική ομάδα ως το 2028, μετακομίζοντας από την Μπασκόνια.
Ο 31χρονος Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τη φετινή σεζόν της EuroLeague μέτρησε 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 αναμετρήσεις.
Comunicado Oficial: Timothé Luwawu-Cabarrot.— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 17, 2026
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