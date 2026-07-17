Στην Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα ο Λουβαβού-Καμπαρό

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα ο Τίμοτε Λουβαβού-Καμπαρό όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 17/7.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ισπανική ομάδα ως το 2028, μετακομίζοντας από την Μπασκόνια.

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Ο 31χρονος Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ τη φετινή σεζόν της EuroLeague μέτρησε 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 αναμετρήσεις.