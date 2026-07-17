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Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανακοίνωσε τις εμφανίσεις της Ισπανίας και της Αργεντινής στον τελικό

Τι θα φορούν Γαλλία και Αγγλία στον μικρό τελικό

Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανακοίνωσε τις εμφανίσεις της Ισπανίας και της Αργεντινής στον τελικό
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:25

Η FIFA ετοιμάζεται για τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου στις 22:00 (ΕΡΤ2) στο Νιού Τζέρσεϊ της Νέας Υόρκης, και ανακοίνωσε τις εμφανίσεις των δύο ομάδων, οι οποίες θα παραταχθούν με τις παραδοσιακές τους φανέλες.

    Η Ισπανία θα αγωνιστεί με την κλασική κόκκινη εμφάνισή της, με μπλε σορτσάκι, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο με τη γνώριμη λευκή φανέλα που φέρει τις γαλάζιες κάθετες ρίγες, μαζί με λευκό σορτσάκι. 

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    Επιπρόσθετα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε και τις εμφανίσεις για τον αγώνα του μικρού τελικού, στο ματς για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Η Γαλλία θα φορέσει την παραδοσιακή μπλε στολή της, ενώ η Αγγλία θα παραταχθεί με τη λευκή εμφάνισή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός τελικό θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Ο Σλοβένος Βίντσιτς διαιτητής του τελικού

Υπενθυμίζεται ότι, η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει τον τελικό Μουντιάλ 2026. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματος του.

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

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