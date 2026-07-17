Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανακοίνωσε τις εμφανίσεις της Ισπανίας και της Αργεντινής στον τελικό

Η FIFA ετοιμάζεται για τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου στις 22:00 (ΕΡΤ2) στο Νιού Τζέρσεϊ της Νέας Υόρκης, και ανακοίνωσε τις εμφανίσεις των δύο ομάδων, οι οποίες θα παραταχθούν με τις παραδοσιακές τους φανέλες.

Η Ισπανία θα αγωνιστεί με την κλασική κόκκινη εμφάνισή της, με μπλε σορτσάκι, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο με τη γνώριμη λευκή φανέλα που φέρει τις γαλάζιες κάθετες ρίγες, μαζί με λευκό σορτσάκι.

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Επιπρόσθετα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε και τις εμφανίσεις για τον αγώνα του μικρού τελικού, στο ματς για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Η Γαλλία θα φορέσει την παραδοσιακή μπλε στολή της, ενώ η Αγγλία θα παραταχθεί με τη λευκή εμφάνισή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο μικρός τελικό θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Ο Σλοβένος Βίντσιτς διαιτητής του τελικού

Υπενθυμίζεται ότι, η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει τον τελικό Μουντιάλ 2026. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα στο άκουσμα του ονόματος του.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.