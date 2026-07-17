Marfin: Σε ποια στοιχεία βασίστηκε η δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων – Το φωτογραφικό αρχείο που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Ένα σύνθετο πλέγμα ψηφιακών πειστηρίων, αποτελούμενο από προσωπικές φωτογραφίες διακοπών και νέα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα από την ημέρα της τραγωδίας, αποτέλεσε τη βάση για τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin το 2010.

Ο ΣΚΑΪ έφερε στο φως το συγκεκριμένο υλικό, αναδεικνύοντας τα κοινά στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης, 16 χρόνια μετά το συμβάν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας.

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Από τα καλυμμένα χαρακτηριστικά στο αδιέξοδο των ερευνών

Στο επίμαχο υλικό καταγράφονται οι δραματικές στιγμές της επίθεσης, όπως αποτυπώθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με τον χώρο να παραδίδεται μέσα σε λίγα λεπτά στις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

Λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος παρέδωσε στην Κρατική Ασφάλεια πέντε φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τη στιγμή του εμπρησμού.

Στα στιγμιότυπα αυτά, ωστόσο, οι ύποπτοι εμφανίζονταν με πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Για χρόνια, οι προσπάθειες της ΕΛ.ΑΣ. να ταυτοποιήσει την πενταμελή ομάδα των δραστών παρέμεναν άκαρπες, καθώς οι ερευνητές αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα εναλλακτικά πλάνα από την πορεία της 5ης Μαΐου 2010, όπου οι συγκεκριμένοι άνδρες ενδέχεται να είχαν ακάλυπτα πρόσωπα.

Το εύρημα της Αντιτρομοκρατικής και η μέθοδος ταυτοποίησης

Η ανατροπή στην υπόθεση επήλθε το 2020, κατά τη διάρκεια έρευνας της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε οικία στη Νέα Ιωνία. Εκεί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα προσωπικό φωτογραφικό αρχείο από καλοκαιρινές διακοπές της περιόδου 2008-2010.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης εξελίχθηκε σε δύο φάσεις.

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Φάση 1η: Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. αντιπαρέβαλαν τις φωτογραφίες των διακοπών με τα επίσημα έγγραφα (φωτογραφίες ταυτοτήτων) που τηρούνταν στα αρχεία της αστυνομίας, καταφέρνοντας έτσι να δώσουν ονοματεπώνυμα στα μέλη της νεαρής παρέας.

Φάση 2η: Στο τελικό στάδιο, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις καθαρές εικόνες από τις προσωπικές στιγμές των υπόκτων με τα ρούχα, τον σωματότυπο και τα στοιχεία από την ημέρα των επεισοδίων.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συγκεκριμένη συγκριτική ανάλυση οδήγησε στην επιτυχή ταυτοποίηση των τριών εκ των πέντε ατόμων που συμμετείχαν στην πολύνεκρη επίθεση.