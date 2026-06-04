Πρίγκιπας Χάρι & Μέγκαν: Γιορτάζουν τα 5α γενέθλια της μικρής Λίλιμπετ – Οι τρυφερές φωτογραφίες (pics)

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η μικρή τους κόρη, η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, συμπληρώνει τα πέντε της χρόνια. Με αφορμή αυτή την όμορφη οικογενειακή επέτειο, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ αποφάσισαν να μοιραστούν με το κοινό δύο ολοκαίνουργια, άκρως τρυφερά στιγμιότυπα της μικρής τους, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας ανά τον κόσμο.

Στην πρώτη φωτογραφία, το διάσημο ζευγάρι ποζάρει γεμάτο ευτυχία, με τον πρίγκιπα Χάρι να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του τη Λίλιμπετ, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ χαμογελά δίπλα τους.

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Στη δεύτερη λήψη, η μικρή πριγκίπισσα απεικονίζεται να εξερευνά τη φύση, αγγίζοντας απαλά ένα λουλούδι σε έναν ανθισμένο κήπο.

«Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα πέμπτα γενέθλιά σου, Λίλι», ήταν το συγκινητικό μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ στο Instagram:

Θυμίζουμε ότι η Λίλιμπετ είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού και έχει δύο χρόνια διαφορά από τον μεγαλύτερο αδελφό της, τον Άρτσι.

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Πρόσφατα μάλιστα, η Μέγκαν Μαρκλ είχε χαρακτηρίσει τη μικρή ως «τον μικρό βοηθό της μαμάς», δημοσιεύοντας ένα ακόμη στιγμιότυπο όπου οι δυο τους βρίσκονταν σε έναν χώρο που έμοιαζε με γκαρνταρόμπα, δείχνοντας πόσο γρήγορα μεγαλώνει και πόσο στενή σχέση έχουν αναπτύξει.

Αυτές οι νέες οικογενειακές εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα μόλις δύο εβδομάδες μετά τον εορτασμό της όγδοης επετείου γάμου του ζευγαριού, τον οποίο η δούκισσα τίμησε αναρτώντας αναμνηστικά στιγμιότυπα από την ημέρα που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Παράλληλα, ο Χάρι και η Μέγκαν συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και στον επαγγελματικό τομέα.

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Όπως ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα, ετοιμάζουν μια νέα κινηματογραφική ταινία, η οποία θα βασίζεται στην αληθινή ιστορία Βρετανών στρατιωτών που βρέθηκαν υπό πολιορκία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, αποδεικνύοντας ότι καταφέρνουν να ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην οικογενειακή ευτυχία και τα δημιουργικά τους σχέδια.