ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 101 μεταναστών νότια της Κρήτης – Μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους

Διάσωση 101 μεταναστών νότια της Κρήτης – Μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Περίπου 101 μετανάστες περισυνελέγησαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της δύναμης της Frontex. Στη συνέχεια, σκάφος της Frontex προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων και στην ασφαλή μεταφορά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισυλεχθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ