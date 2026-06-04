Διάσωση 101 μεταναστών νότια της Κρήτης – Μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες

Περίπου 101 μετανάστες περισυνελέγησαν σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της δύναμης της Frontex. Στη συνέχεια, σκάφος της Frontex προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων και στην ασφαλή μεταφορά τους.

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Οι περισυλεχθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.