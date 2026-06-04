Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε το δίπλωμα του ηλικιωμένου που πήγε να παρασύρει μητέρα και παιδί – “Δεν τον είδα καν” λέει η μητέρα

Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε το δίπλωμα από τον ηλικιωμένο οδηγό που καβάλησε το πεζοδρόμιο σε κατάστημα στην Ναύπακτο και παραλίγο να τραυματίσει σοβαρά ένα παιδί και την μητέρα του.

Ο ηλικιωμένος, όπως φάνηκε και στα σχετικά βίντεο, πήρε σβάρνα δίκυκλα, αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων στο σημείο, ενώ τελευταία στιγμή γλύτωσε μητέρα και παιδί 4,5 ετών που εκείνη την στιγμή έβγαιναν από ένα παρκαρισμένο όχημα.

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Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του έτερου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.

Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας στην Ναύπακτο.

Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας

Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από καταστήματα στην Ναύπακτο, όπου η γυναίκα είχε σταθμεύσει το όχημά της και κατέβαζε το 4,5 ετών παιδί της από το αυτοκίνητο. “Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα έξω αν πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητου που ερχόταν” σημείωσε, μιλώντας στον Alpha.

Ερωτώμενη για την υγεία της ίδιας και της μικρής, είπε ότι “είναι μία χαρά το παιδί” και συμπλήρωσε πως αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη συνέβη αλλά πλέον το έχει συνειδητοποιήσει.

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Αναφορικά με τον οδηγό του δεύτερου οχήματος, τόνισε πως η πορεία του σταμάτησε πάνω στο δικό της ΙΧ και δεν είχε καμία επαφή μαζί του.

«Δεν τον είδα καν. Δεν γνωρίζω» διευκρίνισε.

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Κατά την ίδια πηγή, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα είναι ένας άνδρας περίπου 75 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.