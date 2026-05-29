Οπαδός του Ολυμπιακού έκανε τατουάζ τον Φουρνιέ με την κούπα της EuroLeague στα χέρια – Δείτε το βίντεο

Το εορταστικό κλίμα μεταξύ των οπαδών του Ολυμπιακού καλά κρατεί μετά τον θρίαμβο της περασμένης Κυριακής (24/5) στο Final Four της Αθήνας.

Ενας πολύ παθιασμένος φίλος της ομάδας του Πειραιά, δεν έχασε χρόνο και έκλεισε αμέσως ραντεβού για να κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό τατουάζ μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου.

Το τατουάζ είναι εμπνευσμένο από μια φωτογραφία Κλωντιάν Λάτο από την «Eurokinissi» με τον Εβάν Φουρνιέ να κρατά την ευρω-κούπα και ένα κασκόλ του Ολυμπιακού γύρω από τον λαιμό του.