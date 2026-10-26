Στημένα στο ελληνικό μπάσκετ: Απολογούνται σήμερα Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοΐδης

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του, για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, συνολικά τρία άτομα κρατούνται προσωρινά για την υπόθεση, καθώς υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

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Παράλληλα, σήμερα, Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με τρία ακόμη πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας να αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Πρόκειται για τη διεθνή διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσο Πηλοΐδη, οι οποίοι έχουν κληθεί να απολογηθούν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις προκαλούν κινητικότητα και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από το Basketgate, οι επιπτώσεις τους στο ελληνικό μπάσκετ και η επόμενη ημέρα του αθλήματος.