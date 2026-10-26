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Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο και ρυμουλκό – Εξερράγη σωσίβια λέμβος (βίντεο)

Στην περιοχή του Μπρεμερχάφεν

Γερμανία: Κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο και ρυμουλκό – Εξερράγη σωσίβια λέμβος (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στην περιοχή του Μπρεμερχάφεν (Bremerhaven) στη Γερμανία, όταν κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια της αναχώρησής του σύμφωνα με Γερμανικά μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν τους χειρισμούς των πλοίων.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο, κατά την έξοδό του από το λιμάνι, προσέκρουσε σε φορτηγό πλοίο, ενώ ανάμεσα στα δύο σκάφη βρισκόταν ένα ρυμουλκό.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το κρουαζιερόπλοιο να περνά επικίνδυνα κοντά από τα άλλα σκάφη.

Από τη σύγκρουση, δύο εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από το φορτηγό πλοίο στη θάλασσα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο υπέστη ζημιές και έχασε τρεις σωσίβιες λέμβους.

Μάλιστα, μία από τις λέμβους εξερράγη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την εξέλιξη του περιστατικού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.

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