Στον Άγιο Δημήτριο ο Μητσοτάκης – Παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στην ομώνυμη περιοχή, ανήμερα της γιορτής του Αγίου.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό που τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αυστραλίας, Μακάριου, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.

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Αύριο Τρίτη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Κιλκίς και από εκεί θα πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει την παρέλαση. Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ θα προεδρεύσει της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ που θα καταστεί κρίσιμο όργανο στην πορεία προς τις κάλπες.

Ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος δήλωσε: «Επειδή λέμε ότι πρέπει να πούμε τα καλά, οφείλω κι εγώ σήμερα καθηκόντως να πω μερικά επιπλέον καλά.

Το πρώτο, το ότι έχουμε κοντά μας τον πρωθυπουργό της χώρας μας, τον αγαπητό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο καλωσορίζω, και εκ μέρους του Οικουμενικού μας Πατριάρχου χαιρετώ, αλλά και εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αλλά, αν μου επιτρέπεται, κ. πρωθυπουργέ, και εκ μέρους της μακρινής, που εγώ λέω κοντινής, Αυστραλίας, της ομογένειας, του λαού μας, ο οποίος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο Ορθοδόξων Ελλήνων πιστών.

Έχετε ευχές και αγάπη απ’ όλους, προσευχές πιστές για το έργο σας το οποίο είναι πολύτιμο και δύσκολο και όλοι το αναγνωρίζουμε, δεδομένων και των συνθηκών που σήμερα ζει και η Ευρώπη και όλη η ανθρωπότητα.

Επειδή εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πολιτικά, αλλά μπορούμε να κρίνουμε τα εκκλησιαστικά, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για τη σύμβαση αυτή, την οποία σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό κράτος καταφέρατε να συνυπογράψατε για να σώσετε το αρχαιότερο μοναστικό εγκαθίδρυμα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ξέρετε, το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά είναι πιο παλιό και από το ‘Αγιο Όρος. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε.

Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, για δεκάδες αιώνες, τη μια έπεφτε από τα χέρια του ενός σουλτάνου, την άλλη στον άλλο πασά, την άλλη στον ένα διοικητή, την άλλη στον άλλον, αλλά ήταν επί ξύλου κρεμάμενος, όπως λέει ο λαός μας.

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Και δοξάζω τον Θεό που ο πρωθυπουργός μας, σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, με το κύρος το οποίο έχει, κατάφερε να διευθετήσει τη μεγάλη και πολυετή εκκρεμότητα ούτως ώστε το μοναστήρι του Σινά να αποκτήσει τη δική του υπόσταση, να κατοχυρώσει τα εκκλησιαστικά και μοναστικά του δικαιώματα και να είμαστε εμείς σίγουροι και να επαναυόμαστε ότι αυτό το μεγάλο προπύργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν θα κινδυνεύσει ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της εκκλησίας ούτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φίλα προσκείμενοι στην εκκλησία, πολλώ δε μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθρικώς διακείμενοι.

Γι’ αυτό εκφράζω ταπεινά και με όλη μου την αγάπη, κ. πρωθυπουργέ, θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική πρωτοβουλία την οποία είχατε και θερμά συγχαρητήρια διότι τη φέρατε εις πέρας.

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Και μια και μιλούμε για τα σύγχρονα εκκλησιαστικά θέματα, να πούμε συγχαρητήρια -εξάλλου, το είπε και ο Παναγιώτατος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο-, διότι το ελληνικό κράτος και κάποιες μητροπόλεις και μοναστήρια έλαβαν κάποια από τα κειμήλια τα οποία είχαν κλαπεί, μέσα σε δύσκολες εποχές και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Και με τη βοήθεια και πάλι της Ελληνικής Κυβερνήσεως έγινε μια πάρα πολύ καλή αρχή και κάποια πράγματα που για εμάς είναι πολύτιμα, επέστρεψαν και πιστεύω ότι σιγά-σιγά, με τον καλό τρόπο, με την ευγένεια, με τον διάλογο, που έτσι πρέπει να κινούμεθα σήμερα πια, όλα θα γίνουν και θα είμαστε υπερήφανοι και θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα, κυρίως οι αδελφοί μας στη Βόρειο Ελλάδα να προσκυνήσουν τα τίμια τιμαλφή, τα άγια, τα όσια και τα ιερά του γένους μας».

Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε χθες το βράδυ από το Ριάντ, όπου ταξίδεψε υπό άκρα μυστικότητα, προκειμένου να συναντηθεί με τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Με το βλέμμα στην προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στο σχήμα της Συμφωνίας της Μέκκας με Τουρκία και Πακιστάν, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να αφήσει τη σχέση με το Βασίλειο να ατονήσει και βασικός παράγων σύσφιγξης σχέσεων είναι η πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021 και θα συνεχίσει να είναι εκεί δια μακρόν. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο MBS ευχαρίστησε χθες τον κ. Μητσοτάκη γι’ αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι ο λαός της Σαουδικής Αραβίας δεν θα το ξεχάσει. Στο τραπέζι της συζήτησης έπεσαν όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα, οι τιμές του πετρελαίου, αλλά και η δράση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.