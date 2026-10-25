Στη φυλακή Λιόλιος και Μαυραγάνης για τους στημένους αγώνες μπάσκετ – «Θέλουν να με διώξουν από την ΕΟΚ»

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την Κυριακή (25/10), για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται η φερόμενη χειραγώγηση 49 αγώνων μπάσκετ διαφορετικών κατηγοριών, σε βάθος περίπου μίας δεκαετίας.

Η προσωρινή κράτηση των Λιόλιου και Μαυραγάνη ανεβάζει σε τρεις τον αριθμό των προφυλακισμένων για την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Λιόλιος: «Κάποιοι θέλουν να με απομακρύνουν από την ΕΟΚ»

Κατά την απολογία του, ο Ευάγγελος Λιόλιος φέρεται να αρνήθηκε πλήρως την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσής του από την προεδρία της ΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ενώπιον του ανακριτή ότι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι πως «κάποιοι θέλουν να με απομακρύνουν από την ΕΟΚ».

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό περί σκευωρίας, τον οποίο είχε προβάλει εξαρχής και μέσω του συνηγόρου του.

Κατά τη δική του εκδοχή, πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια επιχειρούν, όπως υποστηρίζει, να τον απομακρύνουν από τη διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ μέσω ψευδών καταγγελιών.

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Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Οι τέσσερις φορολογικοί έλεγχοι που επικαλέστηκε

Σημαντικό μέρος της απολογίας του Ευάγγελου Λιόλιου φέρεται να αφορούσε την οικονομική του κατάσταση και τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος προσκόμισε στοιχεία από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που, όπως υποστήριξε, διενεργήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι από τους ελέγχους αυτούς δεν προέκυψαν παρατηρήσεις ή επιβαρυντικά ευρήματα.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025 και αφορούσε τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.

Όπως υποστήριξε, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ελέγχου εξετάστηκαν η ατομική του περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα, η επιχειρηματική του δραστηριότητα, τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και θυρίδες.

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Κατά τον ισχυρισμό του, από τη διαδικασία αυτή δεν προέκυψε κάτι μεμπτό.

Η επίκληση προηγούμενων φορολογικών ελέγχων εντάσσεται στην υπερασπιστική του επιχειρηματολογία και δεν αποτελεί αυτοτελή δικαστική κρίση για τις σημερινές κατηγορίες.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες και ο Γιώργος Μαυραγάνης

Πλήρη άρνηση των κατηγοριών εξέφρασε κατά την απολογία του και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Λιόλιου.

Η απολογία του ήταν συντομότερη σε σχέση με εκείνη του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι και ο δεύτερος κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες δωροδοκίες και παρεμβάσεις με στόχο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ.

Οι δύο άνδρες αρνούνται ότι συμμετείχαν στις αποδιδόμενες πράξεις, ενώ η ποινική τους ευθύνη θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Τρεις οι προφυλακίσεις – Είχε προηγηθεί ο Πέτρος Παπαπέτρου

Με τις δύο νέες αποφάσεις προσωρινής κράτησης, οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τρεις.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή (23/10) η απολογία και η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Ο πρώην διαιτητής ήταν ο πρώτος από τους συλληφθέντες που οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρόσωπα με πολυετή παρουσία στη διοίκηση και στη διαιτησία.

Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη τρεις διαιτητές

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/10), με τις απολογίες των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων.

Πρόκειται για την εν ενεργεία διεθνή διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσο Πηλοΐδη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με δωροληψία στο πλαίσιο της υπό διερεύνηση υπόθεσης.

Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με αντικείμενο τις καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και την ενδεχόμενη εμπλοκή προσώπων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι καταδικαστική απόφαση. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.