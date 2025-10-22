Σπένσερ Ντινγουίντι: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Αμερικανός άσος

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού φαίνεται να είναι ο Σπένσερ Ντινγουίντι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον «μαγικό κόσμο» του NBA.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος που έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Euroleague, είναι ελεύθερος καθώς κόπηκε από το ρόστερ των Σάρλοτ Χόρνετς και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Πειραιώτες να έχουν κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι σε 621 παιχνίδια στο NBA έχει 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά.

Ο 32χρονος γκαρντ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως πλέι μέικερ όσο και ως σούτινγκ γκαρντ, ενώ στο NBA έχει αγωνιστεί στους Πίστονς, Νετς, Ουίζαρντς, Μαβερικς, Λέικερς.

Σπένσερ Ντινγουίντι: Τα στατιστικά του στο NBA