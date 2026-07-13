Σοβαρό τροχαίο στην Αμαλιάδα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από σύγκρουση – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες (φωτογραφίες)
Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα το πρωί της Δευτέρας, 13 Ιουλίου στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αμαλιάδας.
Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr, το τροχαίο στο κέντρο της Αμαλιάδας συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο και στη συνέχεια αναποδογύρισε, με τις δύο γυναίκες που επέβαιναν να εγκλωβίζονται σε αυτό.
Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για τις πρώτες βοήθειες. Οι δυο γυναίκες δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.
Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο σημείο έχουν συμβεί πολλά τροχαία, με τους κατοίκους της Αμαλιάδας να το χαρακτηρίζουν ως «καρμανιόλα».
Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
πηγή στην Google
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