Στο τρίτο δεκάλεπτο στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα της Εθνικής με 83-74 από την Ισπανία στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Η Ελλάδα βρέθηκε από το 41-40 του ημιχρόνου στο 66-53 στο τέλος της τρίτης περιόδου και έχασε οριστικά την ευκαιρία να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος των προκριματικών.

Στη συνέντευξη Τύπου, όπως μετέδωσε το SPORT24, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναγνώρισε ότι η ομάδα του έπρεπε να επιστρέψει πιο έτοιμη από τα αποδυτήρια. Στάθηκε στη διαχείριση των κατοχών και στα τρίποντα που βρήκαν οι Ισπανοί στον αιφνιδιασμό, δίνοντας στους γηπεδούχους την αυτοπεποίθηση για να ξεφύγουν στο σκορ.

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Το 25-13 της τρίτης περιόδου που άλλαξε το παιχνίδι

Η Εθνική είχε προηγηθεί με επτά πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο (29-36) και έμεινε σε απόσταση ενός πόντου στο ημίχρονο. Στην τρίτη περίοδο, όμως, η Ισπανία έτρεξε επιμέρους 25-13 και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 13 πόντων. Η Ελλάδα πλησίασε στους έξι (77-71) στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, με τους Ισπανούς να κρατούν τη νίκη. Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος με 21 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πρόσθεσε 15.

Ο Σπανούλης υπερασπίστηκε την προσπάθεια των παικτών του, λέγοντας ότι πάλεψαν και «παίξαμε με περηφάνεια». Μίλησε για τη δυσκολία της στιγμής και είπε πως η ομάδα οφείλει να αποδεχθεί το αποτέλεσμα και να προχωρήσει.

Τέλος σε πέντε διαδοχικές παρουσίες σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Ελλάδα είχε νικήσει την Ισπανία με 108-106 στην παράταση τον Αύγουστο, αλλά τον Νοέμβριο έχασε πρώτα από τη Γεωργία (88-92) και έπειτα στην Κομποστέλα. Υποχώρησε έτσι στο 4-6 και θα λείψει από την τελική φάση για πρώτη φορά μετά το 2002.

Στο τελευταίο παράθυρο των προκριματικών, η Εθνική θα υποδεχθεί την Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου 2027 και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γεωργία την 1η Μαρτίου.