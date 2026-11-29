Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα τα σχολεία στον Κάλαμο, καθώς και ο Βρεφονηπιακός σταθμός, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων, που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία. Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμος Ωρωπού και αφορά σε όλες τις σχολικές μονάδες της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

«Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των γονέων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στο σύνολο της επικράτειας του δήμου Ωρωπού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση», αναφέρει η δημοτική Αρχή και προσθέτει:

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«Εφόσον δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του δήμου Ωρωπού θα λειτουργήσουν κανονικά. Η Πολιτική Προστασία του δήμου Ωρωπού παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους».

Επίσης, ανακοινώθηκε πως με απόφαση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ