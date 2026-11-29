Άρης – Ολυμπιακός 0-2: Ο Ζότα Σίλβα χτύπησε δύο φορές και υπέγραψε το διπλό στο Χαριλάου
Ο Πορτογάλος σκόραρε στο 64′ και στο 78′ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στους 29 βαθμούς ο Ολυμπιακός, στο −4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Με δύο γκολ του Ζότα Σίλβα μέσα σε 14 λεπτά, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο 64′ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι και στο 78′ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλιο για το τελικό 0-2.
Ο Βέλιος κράτησε το 0-0, ο Γιαννιώτας άγγιξε το γκολ
Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 18′. Ο Βέλιος απέκρουσε από κοντά την προσπάθεια του Μάριους και στην επαναφορά η κεφαλιά του Φορτούνη σταμάτησε στον Σούταλο πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.
Ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ στο 42′. Ο Γένσεν βρήκε τον Γιαννιώτα με βαθιά μπαλιά, εκείνος βγήκε απέναντι στον Ορτέγκα, αλλά πλάσαρε λίγο έξω. Το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0.
Ο Σάλιακας σέρβιρε, ο Φορτούνης βρήκε τον Ζότα στην πλάτη της άμυνας
Στο 64′, ο Φορτούνης έβγαλε την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος γύρισε χαμηλά στην περιοχή. Ο Ζότα κοντρόλαρε και πλάσαρε, με τον Βέλιο να βρίσκει την μπάλα χωρίς να καταφέρει να τη σταματήσει.
Στο 78′, ο Φορτούνης πέρασε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Ο Ζότα βγήκε απέναντι στον Βέλιο και τον νίκησε με «σκάψιμο». Στις καθυστερήσεις, ο Γκουστάβο Σα έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες, με σουτ στο δοκάρι.
Με τη νίκη του, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 29 βαθμούς, παρέμεινε δεύτερος και διατήρησε το εκτός έδρας αήττητό του στο πρωτάθλημα. Ο Άρης έμεινε στους 22. Νωρίτερα, στο πρόγραμμα της Κυριακής για τη 12η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 4-0 τον Ατρόμητο και είχε φτάσει τους 33 βαθμούς.
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