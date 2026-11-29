Με δύο γκολ του Ζότα Σίλβα μέσα σε 14 λεπτά, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο 64′ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι και στο 78′ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλιο για το τελικό 0-2.

Ο Βέλιος κράτησε το 0-0, ο Γιαννιώτας άγγιξε το γκολ

Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 18′. Ο Βέλιος απέκρουσε από κοντά την προσπάθεια του Μάριους και στην επαναφορά η κεφαλιά του Φορτούνη σταμάτησε στον Σούταλο πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.

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Ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ στο 42′. Ο Γένσεν βρήκε τον Γιαννιώτα με βαθιά μπαλιά, εκείνος βγήκε απέναντι στον Ορτέγκα, αλλά πλάσαρε λίγο έξω. Το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0.

Ο Σάλιακας σέρβιρε, ο Φορτούνης βρήκε τον Ζότα στην πλάτη της άμυνας

Στο 64′, ο Φορτούνης έβγαλε την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα, ο οποίος γύρισε χαμηλά στην περιοχή. Ο Ζότα κοντρόλαρε και πλάσαρε, με τον Βέλιο να βρίσκει την μπάλα χωρίς να καταφέρει να τη σταματήσει.

Στο 78′, ο Φορτούνης πέρασε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Ο Ζότα βγήκε απέναντι στον Βέλιο και τον νίκησε με «σκάψιμο». Στις καθυστερήσεις, ο Γκουστάβο Σα έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ για τους Πειραιώτες, με σουτ στο δοκάρι.

Με τη νίκη του, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 29 βαθμούς, παρέμεινε δεύτερος και διατήρησε το εκτός έδρας αήττητό του στο πρωτάθλημα. Ο Άρης έμεινε στους 22. Νωρίτερα, στο πρόγραμμα της Κυριακής για τη 12η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 4-0 τον Ατρόμητο και είχε φτάσει τους 33 βαθμούς.