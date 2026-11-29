Τρεις ημέρες μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ στη Δανία, ο Παναθηναϊκός έδωσε την απάντησή του στο Περιστέρι. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε 4-0 του Ατρόμητου για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και τρία γκολ μέσα σε 18 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ με πέναλτι λίγο πριν από την ανάπαυλα. Ο Στέφαν Ντε Φράι διπλασίασε το προβάδισμα με κεφαλιά, ο Λιβάι Γκαρσία σκόραρε με απευθείας φάουλ και ο Ανδρέας Τετέι διαμόρφωσε το τελικό 0-4 με σουτ από δύσκολη γωνία. Με το τρίποντο, οι «πράσινοι» έφτασαν τους 33 βαθμούς και παρέμειναν μόνοι στην κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το VAR πήρε πίσω το πρώτο πέναλτι, ο Ντέσερς αξιοποίησε το δεύτερο

Στο βρεγμένο τερέν του Περιστερίου, η πρώτη απειλή ήρθε από τον Ατρόμητο. Στο 24′ ο Στίβεν Τσούμπερ εκτέλεσε απευθείας φάουλ και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού για πτώση του Τετέι στην περιοχή, αλλά ανακάλεσε την απόφασή του αφού είδε τη φάση στο μόνιτορ.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει χώρους. Ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Λιβάι Γκαρσία πριν εκείνος εκτελέσει από κοντά, ενώ ο Ντέσερς πέρασε τον Μουτουσαμί στην αντεπίθεση αλλά αστόχησε με σκαφτό πλασέ. Στο 42′ ο Μάγκνουσον βρήκε την μπάλα με το χέρι σε σέντρα του Λιβάι Γκαρσία. Ο Τσέτσιλας έδειξε ξανά την άσπρη βούλα και στο 44′ ο Ντέσερς έκανε το 0-1.

Κεφαλιά, απευθείας φάουλ και γκολ από δύσκολη γωνία

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για να βρει δεύτερο γκολ. Στο 49′ ο Κίνγκς Κάνγκουα εκτέλεσε κόρνερ και ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά για το 0-2. Στο 60′ ο Λιβάι Γκαρσία αιφνιδίασε τον Χουτεσιώτη με δυνατό απευθείας φάουλ από μακριά και ανέβασε το σκορ στο 0-3.

Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 67′, όταν ο Τετέι βρήκε δίχτυα με σουτ από πλάγια θέση. Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες και για πέμπτο τέρμα, με τον Ραστόντερ να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι και τον Σαλάχ-Εντίν να σημαδεύει το αριστερό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Ήταν η 11η νίκη σε 12 αγώνες πρωταθλήματος για την ομάδα του Νίστρουπ. Με το αποτέλεσμα στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τη δουλειά του πριν από τα παιχνίδια Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, που ξεχώριζαν στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι συνθέσεις

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ)

Χουτεσιώτης, Μουντές, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Μουτουσαμί, Καραμάνης, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Περέα. Αγωνίστηκαν επίσης οι Λύρατζης, Οφόρι, Τσιγγάρας, Νούνιες και Τσαντίλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ)

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Τετέι, Ντέσερς. Αγωνίστηκαν επίσης οι Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Κοντούρης, Κρίστιανσεν και Τσιριβέγια.

Διαιτητής Κωνσταντίνος Τσέτσιλας

Κίτρινες κάρτες Μουντές, Σερζίνιο