Προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό δίνει η πρώτη εκτίμηση που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση, με το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η έρευνα της Sigma Dos φέρνει δεύτερους τους Σοσιαλιστές του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και τρίτο το ακροδεξιό Vox, με σημαντικά περισσότερες έδρες από το 2023.

Η πρωτιά παραμένει ανοιχτή ενόψει της καταμέτρησης. Η έρευνα της 5W που παρουσίασε ο ιδιωτικός σταθμός La Séptima δίνει την πρώτη θέση στους Σοσιαλιστές, με 132–138 έδρες, έναντι 121–127 για το Λαϊκό Κόμμα. Δείχνει επίσης άνοδο του Vox, το οποίο τοποθετεί στις 44–51 έδρες.

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Τι δείχνει η εκτίμηση της RTVE και γιατί μετρούν οι 176 έδρες

Στην έρευνα της Sigma Dos για την RTVE και το δίκτυο περιφερειακών ραδιοτηλεοπτικών φορέων FORTA, το Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκεντρώνει το 32,2% και εκτιμάται ότι θα πάρει 129–134 έδρες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) ακολουθεί με 28,8% και 119–124 έδρες, ενώ το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ φτάνει το 16,2% και τις 44–48 έδρες.

Η απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή των 350 εδρών απαιτεί 176 βουλευτές. Με βάση τα εύρη της έρευνας, Λαϊκό Κόμμα και Vox αθροίζουν από 173 έως 182 έδρες. Η ίδια εκτίμηση δίνει χωριστά δύο έδρες στο κοινό ψηφοδέλτιο του PP με το περιφερειακό UPN στη Ναβάρα. Από την τελική κατανομή θα φανεί αν οι δυνάμεις αυτές μπορούν να συγκεντρώσουν απόλυτη πλειοψηφία.

Στις εκλογές του 2023 ο Φεϊχό είχε έρθει πρώτος με 137 έδρες, όμως ο Σάντσεθ παρέμεινε πρωθυπουργός, εξασφαλίζοντας τη στήριξη άλλων κομμάτων. Τότε το Vox είχε εκλέξει 33 βουλευτές.

Πότε βγαίνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα

Η δημοσίευση των πρώτων προσωρινών αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας, μόλις κλείσουν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά. Η ενημέρωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται από τις 23:00, ανάλογα με την πορεία της καταμέτρησης.

Η συμμετοχή είχε φτάσει το 68,02% στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σχεδόν 15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αντίστοιχη ώρα των εκλογών του Ιουλίου 2023.

Ο Σάντσεθ είχε προκηρύξει τις πρόωρες εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη στη Βουλή δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση.