Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

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«Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.