Σέριφος: Μήνυμα του 112 για απαγόρευση μετακινήσεων για 24 ώρες στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου
Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.
Μήνυμα για απαγόρευση μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Σέριφο εστάλη μέσω του 112, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:
«Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.
Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις