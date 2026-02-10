Σάκκαρη – Παολίνι 2-0: Εκπληκτική εμφάνιση για την Ελληνίδα τενίστρια και πρόκριση στους “16′ του τουρνουά στην Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε καλή κατάσταση και το απέδειξε κόντρα στην Τζάσμιν Παολίνι στο τουρνουά της Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε την καλύτερη της εμφάνιση μέσα στο 2026 και πήρε την πρώτη νίκη για φέτος απέναντι σε τενίστρια που βρίσκεται στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία μετράει δύο νίκες με 2-0 σετ στη Ντόχα θα αντιμετωπίσει μία εκ των εκ των Λίντα Νόσκοβα και Βαρβάρα Γκρατσέβα. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Παολίνι, η Μαρία Σάκκαρη είχε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του κάνοντας επίδειξη δύναμης στο δεύτερο σετ με 6-2, ενώ έκανε κομβικό μπρέικ στο πρώτο σετ νικώντας την Ιταλίδα με 6-4.