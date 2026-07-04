Η Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Παολίνι και αποχαιρέτησε το Wimbledon
Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της στο Λονδίνο, έχοντας επιστρέψει στον τρίτο γύρο του Wimbledon έπειτα από αρκετό καιρό
Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο Wimbledon, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από την Τζασμίν Παολίνι και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στη φάση του τρίτου γύρου.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην Ιταλίδα, όμως η φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε την πρόκριση για τους «16» του βρετανικού Grand Slam.
Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της στο Λονδίνο, έχοντας επιστρέψει στον τρίτο γύρο του Wimbledon έπειτα από αρκετό καιρό, ενώ η Παολίνι συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα φαβορί της διοργάνωσης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις