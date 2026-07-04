Η Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Παολίνι και αποχαιρέτησε το Wimbledon

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο Wimbledon, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από την Τζασμίν Παολίνι και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στη φάση του τρίτου γύρου.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην Ιταλίδα, όμως η φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε την πρόκριση για τους «16» του βρετανικού Grand Slam.

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Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της στο Λονδίνο, έχοντας επιστρέψει στον τρίτο γύρο του Wimbledon έπειτα από αρκετό καιρό, ενώ η Παολίνι συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα φαβορί της διοργάνωσης.