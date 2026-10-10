Ρονάλντο: Η Πορτογαλία τον έθεσε εκτός εθνικής – Κινδυνεύει με αποκλεισμό έως έξι μήνες

Νέα τροπή παίρνει η διαμάχη του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να θέσει προσωρινά εκτός ομάδας τον 41χρονο αστέρα, κινώντας παράλληλα πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Η απόφαση έρχεται μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή της Πορτογαλίας στις 30 Σεπτεμβρίου, παραμονή της αναμέτρησης με τη Δανία για το Nations League.

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Το περιστατικό είχε προκαλέσει ένταση στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας, με τον Πορτογάλο επιθετικό να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς.

Τι αποφάσισε η πορτογαλική ομοσπονδία

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά και διεθνή δημοσιεύματα, η ομοσπονδία ενεργοποίησε πειθαρχική διαδικασία για την αποχώρηση του Ρονάλντο από την αποστολή.

Η υπόθεση εξετάζεται με βάση το άρθρο 160, παράγραφος 2, του πειθαρχικού κανονισμού, που αφορά περιπτώσεις απουσίας ή εγκατάλειψης των υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα.

Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν σημαίνει ότι ο Ρονάλντο έχει αποβληθεί οριστικά από την εθνική Πορτογαλίας.

Πρόκειται για αναστολή της συμμετοχής του μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Κινδυνεύει με αποκλεισμό έως έξι μήνες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τον πειθαρχικό κανονισμό της πορτογαλικής ομοσπονδίας, ο Ρονάλντο ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποκλεισμό από την εθνική ομάδα για διάστημα από έναν έως έξι μήνες, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.

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Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί τελική ποινή, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο.

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Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση με τον Ζόρζε Ζεσούς

Η ένταση είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συγκέντρωσης της εθνικής Πορτογαλίας, όταν ο Ρονάλντο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διαχείρισης της συμμετοχής του.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο 41χρονος ποδοσφαιριστής προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για τη διαμάχη του με τον Ζόρζε Ζεσούς, υποστηρίζοντας ότι ο προπονητής δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνήσει.

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Ο Ρονάλντο εξήγησε ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του, ενώ κατηγόρησε τον Ζεσούς ότι αθέτησε δύο φορές τον λόγο του.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες του για την αποχώρησή του, αναγνωρίζοντας ότι η απόφασή του ενδέχεται να έχει πειθαρχικές συνέπειες.

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Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αμφισβητήσει την ύπαρξη της συμφωνίας που επικαλείται ο ποδοσφαιριστής.

Τι θα γίνει με το μέλλον του στην εθνική Πορτογαλίας

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμη και για οριστικό τέλος της διεθνούς καριέρας του.

Μάλιστα, την 1η Οκτωβρίου, η πορτογαλική εφημερίδα O Jogo είχε υποστηρίξει ότι ο Ρονάλντο δεν σκόπευε να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.

Ο ίδιος, πάντως, διέψευσε στην πράξη το ενδεχόμενο οριστικής αποχώρησης, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι παραμένει διαθέσιμος για την εθνική Πορτογαλίας, εφόσον κληθεί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και στην απόφαση της ομοσπονδίας, η οποία θα καθορίσει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να επιστρέψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα.