Αργεντινή – Ισλανδία 3-0: “Φιλική” νίκη με ιστορικό γκολ του Μέσι πριν το Μουντιάλ 2026

Με μια σημαντικά… ανανεωμένη αρχική 11άδα και τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία με 3-0 σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας εν’ όψει του Μουντιάλ 2026, που διεξήχθη στο Όμπερν της Αλαμπάμας.

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, όπου η καταρρακτώδης βροχή παραλίγο να οδηγήσει στην ακύρωση της αναμέτρησης, ο «pulga» έπαιξε περίπου είκοσι λεπτά και ήταν ο ηγέτης της “αλμπισελέστε”.

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Ο Μέσι σκόραρε με πέναλτι, που κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αμέσως μετά την είσοδό του ως αλλαγή (2-0, 72ο λεπτό) και συμμετείχε στο τρίτο γκολ, που πέτυχε ο Τιάγκο Αλμάντα (86ο λεπτό). Ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου έφτασε τα 117 γκολ σε 199 αγώνες με την εθνική του ομάδα, όντας πλέον ο γηραιότερος σκόρερ της ιστορίας της.

Έχοντας μείνει εκτός για πάνω από δύο εβδομάδες με τραυματισμό στον αριστερό Αχίλλειο τένοντα που υπέστη ενώ αγωνιζόταν για την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος Μέσι αγωνίσθηκε για 199η φορά με την εθνική Αργεντινής, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο νεαρός μέσος της Στρασμπούρ, Βαλεντίν Μπάρκο πανηγύρισε το δεύτερο διεθνές γκολ του με σουτ στο όγδοο λεπτό, ενώ η Ισλανδία έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία (4`) με τον Έλερτσον να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ρούλι.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο, συμμετείχε για άλλη μια φορά σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση εναντίον της Ονδούρας (ένα γκολ, μία ασίστ).

Ο επιθετικός της Ίντερ έφθασε κοντά στο να σκοράρει ξανά, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα από την σέντρα του Νίκο Παζ (58`) και στην συνέχεια είχε προσπάθεια στο δοκάρι (66`).