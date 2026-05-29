Μουντιάλ 2026: Με Λίονελ Μέσι η αποστολή της Αργεντινής
Θα είναι το 6ο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο για τον θρύλο του ποδοσφαίρου
Ο Λίονελ Μέσι και η Αργεντινή ετοιμάζονται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά στο κατά τα φαινόμενα “τελευταίο χορό” του στην “αμπισελέστε” στο Μουντιάλ 2026.
Εκτός της αποστολής που ανακοίνωσε ο Μανουέλ Σκαλόνι έμεινε ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Αργεντινής βρίσκεται στον 10ο όμιλο, μαζί με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία και ξεκινάει τις υποχρεώσεις τις στις 17 Ιουνίου, απέναντι στην Αλγερία.
Οι 26 ποδοσφαιριστές της εθνικής Αργεντικής
Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες
Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρντι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα
Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εξεκιέλ Παλάσιος, Αλέξις ΜαΚάλιστερ, Έντσο Φερνάντες
Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλεζ, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες
