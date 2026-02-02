Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Ρίβερς: «Ο Γιάννης θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά το Μιλγουόκι»

«Παγώνει» τα μεταγραφικά σενάρια του Γιάννη ο Ντοκ Ρίβερς

Ρίβερς: «Ο Γιάννης θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά το Μιλγουόκι»
DEBATER NEWSROOM

Την ώρα που τα μεταγραφικά σενάρια για τον επόμενο προορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει «φωτιά», ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, έχει πίστη στην παραμονή του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Έλληνας αγαπά το Μιλγουόκι και θέλει να είναι στα «ελάφια», βάζοντας ένα μικρό «φρένο» στις φημολογίες για την μετακίνησή του σε άλλη ομάδα.

Οι Μπακς στο μεταξύ ηττήθηκαν ξανά με βαρύ σκορ από τους Μπόστον Σέλτικς τη Δευτέρα 01/02 με 107-79, με τις εμφανίσεις της ομάδας να μην βοηθούν στις σκέψεις παραμονής του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Ο Γιάννης θα παίξει. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Απλώς δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό το σημείο. Προοδεύει. Ο Γιάννης θέλει να είναι υγιής. Έχει πει όλα όσα πρέπει να ακούσουμε. Ότι θέλει να είναι στους Μπακς, αγαπά την πόλη. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω ως προπονητής αυτή τη στιγμή»

