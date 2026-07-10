Τρομερός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό: Άλμα στα 8,52 μέτρα και κορυφαία επίδοση στον κόσμο

Τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 10/7 στο Diamond League του Μονακό ο Μίλτος Τεντόγλου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής αρχικά έκανε άλμα στα 8.48, ενώ στη συνέχεια έφτασε στα 8.52 μέτρα, κάνοντας νέο φετινό ατομικό ρεκόρ, αλλά και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2026.

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H τρίτη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου ήταν στα 8.34 μέτρα, ενώ η τέταρτη ήταν άκυρη.

Δείτε τα άλματα του Μίλτου Τεντόγλου