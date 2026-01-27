Γιάννης Αντετοκούμνπο: «Παραλίγο να απολύσει τον αντζέντη του», αναφέρει ρεπόρτερ του Truehoop

Φουντώνουν όλο και περισσότερο τα σενάρια αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, μιας και νέες πληροφορίες αναφέρουν το ακραίο σημείο που έφτασε ο Έλληνας σταρ.

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χένρι Άμποτ των «Truehoop», δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στη υπόθεση.

Στο ESPN ήδη ανέφεραν ότι ο Γιάννης μαλλόν έχει αγωνιστεί το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς, καθώς ο αγώνας, που οδήγησε και στον νέο τραυματισμό του, κόντρα στους Νάγκετς στις 24/01 αναμένεται να αποτελέσει και το «κύκνειο άσμα» του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χένρι Άμποτ:

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα. Είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο.»

Τα «ελάφια» διανύουν μια κακή σεζόν βρισκόμενη στη 11η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, με ρεκόρ 18-26. Οι φήμες που επικρατούν στην Αμερική αναφέρουν ότι ο επόμενος σταθμος του Γιάννη θα είναι οι Νιού Γιόρκ Νικς, ενώ μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου μπορούν να πραγματοποιήθουν ανταλλαγές παικτων.