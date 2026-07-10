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Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ” – Η αποκάλυψη του “Greek Freak” για το μέλλον του

Ποια ομάδα θέλει να κοουτσάρει ο Έλληνας σταρ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ” – Η αποκάλυψη του “Greek Freak” για το μέλλον του
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τα σχέδιά του για το μέλλον αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον σταρ του NBA να εξομολογείται ότι θέλει να γίνει προπονητής στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Συγκεκριμένα, ο “Greek Freak”, μιλώντας στο stream του Neon, ανέφερε αρχικά πως θα ήθελε να μείνει στο σπίτι με τα παιδιά του και στη συνέχεια ότι θα επιθυμούσε να γίνει και προπονητής στο ΝΒΑ.

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«Νομίζω θα είμαι μπαμπάς που μένει στο σπίτι ή θα γίνει προπονητής. Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο νέος σταρ των Μαϊάμι Χιτ δήλωσε, μάλιστα, πως η ομάδα που θα ήθελε να προπονήσει αυτή τη στιγμή είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, καθώς θεωρεί πως είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA.

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