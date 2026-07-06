Αντετοκούνμπο: «Γι’ αυτό αποφάσισα να φύγω από τους Μπακς»

Τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς και να μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ εξήγησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube μια συνέντευξη διάρκειας άνω των 30 λεπτών με τον δημοσιογράφο Τζιμ Πάσκι, όπου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τι ήταν αυτό που τον έκανε να πάρει απόφαση να αλλάξει μπασκετική στέγη.

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«Τα βράδια κάνω μπάνιο και σκέφτομαι πως ίσως να περίμενα πάρα πολύ. Βλέπω παίκτες να πηγαίνουν μακριά στα playoffs και σκέφτομαι πως ίσως αν αλλάξω ομάδα και πάω κάπου αλλού θα έχω μία καλύτερη ευκαιρία. Μπορώ να παίξω στα βαθιά playoffs. Μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα. Επειδή πραγματικά το θέλω αυτό. Φοβάμαι πως ίσως αν δεν πάρω αυτήν την απόφαση θα φτάσω στα 37-38, θα αποσυρθώ και θα σκέφτομαι γιατί δεν πήρα αυτό το ρίσκο» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.