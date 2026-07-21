Ρόμπι Γουίλιαμς: Σάλος με το “λευκό αντικείμενο” στο πρόσωπό του στον τελικό του Μουντιάλ – Τι απάντησε

Απάντηση για το στιγμιότυπο από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 με το “λευκό αντικείμενο” που έπεσε στο πρόσωπό του, που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, έδωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν πως διάσημος τραγουδιστής έκανε χρήση κοκαΐνης μπροστά στις κάμερες, με τον ίδιο να δίνει τις δικές του εξηγήσεις.

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Ο Βρετανός τραγουδιστής εμφανίστηκε στον τελικό της μεγάλης διοργάνωσης και ερμήνευσε τον επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, “Desire”, μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MagentaTV, ένα μικρό λευκό αντικείμενο έπεσε από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο, με αρκετούς να εκτιμούν ότι επρόκειτο για κοκαΐνη.

Ο ίδιος προσπάθησε να το απομακρύνει, το πήρε με το χέρι του, αλλά αντί να το πετάξει, αυτό κατέληξε να κολλήσει στο μέτωπό του.

Τη Δευτέρα 20/7, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δημοσίευσε βίντεο στα social media και έβαλε τέλος στις φήμες με χιουμοριστικό τρόπο.

“Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησυχεί για μένα. Αλλά μην ανησυχείτε, έχω αρκετά ακόμη” είπε ο τραγουδιστής.

Μάλιστα, έδειξε δύο λευκές καραμέλες μέντας για την ανανέωση της αναπνοής, εξηγώντας πως αυτές ήταν που προκάλεσαν την… παρεξήγηση και ζήτησε χιουμοριστικά συγγνώμη επειδή ήταν “βαθιά επαγγελματικά απαράδεκτος”.