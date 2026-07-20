Παναθηναϊκός: Με Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League
Αν περάσει το εμπόδιο της Πάκσι στον 2ο προκριματικό
Ο Παναθηναϊκός έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) τους αντιπάλους του για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Ειδικότερα, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948, εάν περάσουν το εμπόδιο της Πάκσι στον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30/7.
Εάν το Τριφύλλι καταφέρει και προκριθεί θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας.
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