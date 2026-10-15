Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1: Με «χρυσή» κεφαλιά του Έσε πέρασε από τη Γαλλία

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία, το βράδυ της Πέμπτης (15/10), χάρη σε γκολ του Σαντιάγκο Έσε στο 42ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και αξιοποίησαν μία από τις σημαντικότερες επιθετικές στιγμές τους, παίρνοντας ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

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Ο Έσε έδωσε τη λύση στο 42′

Η Μαρσέιγ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, προσπαθώντας να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας.

Στο 37ο λεπτό, ο Κεϊλιάν Αμπντάλα απείλησε με σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ο Στέφαν Ορτέγκα πραγματοποίησε σημαντική απόκρουση.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Σαντιάγκο Έσε σηκώθηκε ψηλότερα από τους αντιπάλους του και με δυνατή κεφαλιά, έπειτα από σέντρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρσέιγ προσπάθησε να αντιδράσει, διατηρώντας την κατοχή και κερδίζοντας αρκετά κόρνερ.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός παρέμεινε επικίνδυνος. Στο 64ο λεπτό, ο Έσε επιχείρησε δυνατό σουτ προς την κάτω αριστερή γωνία, με τον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ, Τζέφρι Ντε Λανζ, να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση.

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Δύο λεπτά αργότερα, ο Τίμοθι Γουεά απείλησε για τους γηπεδούχους, αλλά ο Ορτέγκα κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο 88′, ο Αρμάντο Γκονζάλες δοκίμασε το πόδι του από τα όρια της περιοχής, χωρίς να δυσκολέψει τον Ντε Λανζ.

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Παρά την υπεροχή της Μαρσέιγ στα κόρνερ, με 9 έναντι μόλις 1 του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το τελικό 0-1 σφράγισε μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία για τον Ολυμπιακό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαντιάγκο Έσε και καθοριστικές επεμβάσεις από τον Στέφαν Ορτέγκα.