Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»

Χωρίς τους φιλάθλους του στη θύρα των φιλοξενούμενων θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μαρσέιγ την Πέμπτη (15/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί της.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), με τον Ολυμπιακό να απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους φιλάθλους του που έχουν ταξιδέψει ή βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θύρα που προοριζόταν για τους οπαδούς των Πειραιωτών στο γήπεδο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους είχαν προμηθευτεί εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αναφέρει αναλυτικά:

«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή. Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».

Η ανατροπή μετά τις πληροφορίες από την UEFA

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα την Τετάρτη μέσω του Reuters.

Σύμφωνα με εκείνη την ενημέρωση, η UEFA είχε διευκρινίσει ότι η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κανονικά.

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Ωστόσο, μετά τη νεότερη σύσκεψη ασφαλείας, η ελληνική ομάδα ενημέρωσε επισήμως ότι τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στους οπαδούς της δεν ισχύουν πλέον.

Η νεότερη ανακοίνωση αποτελεί την κρίσιμη ενημέρωση για όσους σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη θύρα των φιλοξενούμενων.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι η ακύρωση αφορά τόσο τα εισιτήρια των 15 ευρώ όσο και εκείνα των 49 ευρώ.

Παράλληλα, καλεί τους φιλάθλους της να μην προσεγγίσουν το CEPAC Vélodrome, καθώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στη θύρα που είχε προβλεφθεί για την ελληνική ομάδα.

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Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων στους κατόχους των ακυρωμένων εισιτηρίων.