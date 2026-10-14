Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ, καλώντας τους φιλάθλους που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο.

Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»
Το γήπεδο CEPAC Vélodrome στη Μασσαλία. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τους φιλάθλους του στη θύρα των φιλοξενούμενων θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Μαρσέιγ την Πέμπτη (15/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί της.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), με τον Ολυμπιακό να απευθύνει σαφή προειδοποίηση στους φιλάθλους του που έχουν ταξιδέψει ή βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θύρα που προοριζόταν για τους οπαδούς των Πειραιωτών στο γήπεδο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή και δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όσους είχαν προμηθευτεί εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αναφέρει αναλυτικά:

«Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Marseille στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και μετά τη νέα σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (14/10), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοί μας (15€, 49€) είναι ακυρωμένα. Η θύρα που θα φιλοξενούσε τους φιλάθλους μας στο CEPAC Vélodrome θα παραμείνει κλειστή. Οποιοσδήποτε φίλαθλός μας βρίσκεται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσει το γήπεδο, διότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος».

Η ανατροπή μετά τις πληροφορίες από την UEFA

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα την Τετάρτη μέσω του Reuters.

Σύμφωνα με εκείνη την ενημέρωση, η UEFA είχε διευκρινίσει ότι η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μετά τη νεότερη σύσκεψη ασφαλείας, η ελληνική ομάδα ενημέρωσε επισήμως ότι τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στους οπαδούς της δεν ισχύουν πλέον.

Η νεότερη ανακοίνωση αποτελεί την κρίσιμη ενημέρωση για όσους σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη θύρα των φιλοξενούμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι η ακύρωση αφορά τόσο τα εισιτήρια των 15 ευρώ όσο και εκείνα των 49 ευρώ.

Παράλληλα, καλεί τους φιλάθλους της να μην προσεγγίσουν το CEPAC Vélodrome, καθώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στη θύρα που είχε προβλεφθεί για την ελληνική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων στους κατόχους των ακυρωμένων εισιτηρίων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς

Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς

Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους […]

Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, ανακοίνωσε τη μετονομασία του προς τιμήν του Γιώργου Γεννηματά και παρουσίασε τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του.